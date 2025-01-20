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Лавров назвал неубедительным соглашение Израиля и ХАМАС

Лавров: соглашение Израиля и ХАМАС не убеждает в достижении стабильности
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Florion Goga/Reuters

Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня не убеждает в достижении стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании президента Владимира Путина с членами Совбеза, передает РИА Новости.

«Предупреждения звучат и с одной стороны о том, что нарушает договоренности Израиль, и Израиль предупреждает ХАМАС, что те не до конца выполняют то, под чем подписались», — пояснил свою позицию дипломат.

16 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии, первое с ноября 2023 года. По условиям соглашения, в первые шесть недель действия соглашения Израиль получит от ХАМАС 33 заложника в обмен на выпуск из тюрем по 50 палестинцев за каждую женщину-военнослужащую Израиля, выпущенную ХАМАС, а также по 30 палестинцев за каждого освобожденного мирного жителя.

20 января россиянина Труфанова включили в список на обмен с Израилем — списки подлежащих освобождению заложников ХАМАС предоставляет Израилю за день до обмена по графику.

Ранее полковник Ходаренок назвал передышкой соглашение о прекращении огня в Газе.

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