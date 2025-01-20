«Ничего не поняли и ничему не научились»: почему война в Газе может возобновиться в любой момент

Соглашение о трехэтапном прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто сторонами 15 января 2025 года. Согласно достигнутым договоренностям, боевые действия в Газе были приостановлены в воскресенье с 11:15 (12:15 мск). Какие потери понесли стороны во время конфликта и почему возобновление боевых действий возможно практически в любой момент — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Боевые действия в секторе Газа начались после нападения формирований движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В результате погибли около 1200 израильтян. 250 граждан еврейского государства при этом были захвачены в заложники.

Израиль в ответ приступил к осуществлению операции «Железные мечи». Безвозвратные потери населения сектора Газа в ходе боевых действий составили около 46,5 тыс. человек. Сколько из них мирных жителей, а сколько бойцов формирований ХАМАС – сказать трудно.

Грань между этими слоями населения Газы весьма и весьма зыбка. Причем и число 46,5 тысячи вызывает большие сомнения, поскольку подобные подсчеты велись исключительно представителями движения ХАМАС. На 15 января 2025 года в Газе оставалось 95 израильских заложников, включая женщин и детей.

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Потери Израиля

Точных данных о санитарных и безвозвратных потерях Армии обороны Израиля за время ведения боевых действий нет. По официальным данным, число погибших военнослужащих ЦАХАЛ составляет чуть более 400 бойцов и офицеров. Потери танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, автомобилей и бульдозеров оцениваются примерно в 500 единиц. Причем трудно понять, сколько из них сожжено (то есть восстановление техники невозможно) и сколько подбито (то есть возможен ремонт и последующее возвращение в строй).

Для Израиля подобные потери (где ценность человеческой жизни очень велика) можно оценить как весьма чувствительные, но более чем за год ведения интенсивных боевых действий их все же можно считать незначительными (сугубо с точки зрения военной статистики, в сравнении с другими подобными операциями). К примеру, ВСУ только за сутки боевых действий могут потерять до 2 тыс. человек.

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. На каких условиях и что о нем говорят в мире? Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Стороны... 15 января 23:40

Сколько за время операции «Железные мечи» израсходовано боеприпасов (в том числе авиационных средств поражения), горюче-смазочных материалов и продовольствия, оценить достаточно трудно, равно как и объемы материальных средств в ЦАХАЛ на момент прекращения огня.

Потери ХАМАС

По самым приблизительным оценкам, за время боев в Газе разрушено более 90% жилого фонда. Масштабы катастрофы, по свидетельствам очевидцев, просто огромны. На восстановление сектора, по первоначальным подсчетам, потребуется не менее $100 млрд. И пока непонятно, откуда возьмутся подобные средства и кто конкретно будет восстанавливать Газу (подрядчики, персонал, строительная техника, материалы и пр.). Движение ХАМАС с подобным объемом работ однозначно не справится. Да и формирования исламистов в принципе не предназначены для решения задач сугубо мирного времени.

В Газе завершение боевых действий празднуют как победу, причем в своем обычном стиле – фейерверки, салюты, стрельба из стрелкового оружия, размахивание флагами, народные гуляния.

В общем, традиционные для сектора уличные беснования (аналогичные 7 октября 2023 года), на фоне которых можно сделать однозначный вывод – ничего не поняли и ничему не научились.

Сколько продлится режим прекращения огня?

Возникает вопрос – что будет дальше? Первопричины очередного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке не устранены, возобновление боевых действий возможно практически в любой момент.

Сразу после достижения соглашения с ХАМАС о прекращении огня в военно-политическом руководстве Израиля наметился раскол. В отставку ушли три министра, которые считают подобное завершение боевых действий в секторе Газа поражением еврейского государства. Это представители партии «Оцма Йехудит» министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху, министр развития Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль «должен оккупировать Газу и создать временное военное правительство, потому что другого способа победить ХАМАС нет». При этом Смотрич угрожал свергнуть правительство страны, если оно этого не сделает.

Да и премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что война против ХАМАС может возобновиться, если реализация мирных договоренностей по тем или иным причинам будет сорвана.

Поэтому есть все основания предполагать, что соглашение о трехэтапном прекращении огня между Израилем и ХАМАС станет всего лишь незначительной по времени передышкой и в относительно короткий срок боевые действия в секторе Газа, скорее всего, будут возобновлены, причем на этот раз с самыми решительными целями.

Вряд ли об этом будет объявлено открыто, но нельзя исключать, что на втором этапе конфликта ЦАХАЛ постарается сделать территорию сектора полностью непригодной для жизни местного населения (превратив ее в горы щебня и железобетонных обломков), выдавив жителей Газы в сопредельные арабские страны.

Пока же задача военно-политического руководства Израиля – вернуть живыми заложников, перегруппироваться, восстановить численность ЦАХАЛ, создать запасы материальных средств, гарантирующих ведение боевых действий в течение длительного времени (в первую очередь боеприпасов, противобункерных — особо) и решить свою главную задачу – ликвидировать движение ХАМАС. Поэтому нельзя исключать, что перемирие между Израилем и ХАМАС надолго не затянется.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).