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В список на обмен между Израилем и ХАМАС включили россиянина

Посольство Израиля: россиянина Труфанова включили в список на обмен с ХАМАС
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Посольство Израиля в России/Telegram

Гражданина РФ Александра Труфанова, который в октябре 2023 года был взят в плен членами палестинского движения ХАМАС, внесли в список на обмен в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI со ссылкой на посольство Израиля в России.

Журналисты обратились в дипломатическое представительство после того, как газета The Times of Israel написала о внесении россиянина в список.

«Да, это так», — рассказали в посольстве.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

В тот же день члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста (МККК) трех заложниц, взятых в плен в октябре 2023 года. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе палестинское движение отпустит еще четверых человек.

20 января Израиль освободил 90 палестинских заключенных, до сих пор находившихся в местных тюрьмах. В первую партию тех, кого еврейское государство пообещало отпустить в рамках сделки с ХАМАС, попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее в Израиле рассказали, по каким дням ХАМАС будет освобождать заложников.

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