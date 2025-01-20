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Экс-глава ЦРУ заявил, что Трамп теряет уверенность в разрешении конфликтов

Панетта: планы Трампа по решению конфликтов могут разбиться об реальность
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David Dee Delgado/Reuters

Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что Трамп теряет уверенность в возможности решить международные конфликты в краткие сроки. Об этом он заявил в статье New York Times.

«Трамп всегда гордился своей способностью заключать сделки, обещая в своей кампании, что он решит такие конфликты в первые дни своего президентства. Но именно потому, что мир стал более опасным, это вряд ли возможно», — написал он.

По мнению автора, задумки Трампа может быть подорвана реальностью современных вызовов.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, которая состоится в полдень по местному времени (20:00 мск) 20 января. Темой обсуждения лидеров двух стран станет окончание конфликта на Украине.

В свою очередь политолог Александр Дугин заявил, что Трамп может добиться урегулирования украинского кризиса, только если перестанет оказывать Киеву военную и материальную помощь.

Ранее на Украине раскрыли судьбу Зеленского после инаугурации Трампа.

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