Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли судьбу Зеленского после инаугурации Трампа

Нардеп Дубинский предрек расшатывание власти Зеленского после инаугурации Трампа
close
Heiko Becker/Reuters

Позиции Владимира Зеленского как главы государства значительно ослабнут после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Об этом написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сыплющиеся из Зеленского «подозрения» — это способ запугать бизнесменов, депутатов, журналистов и вместе с ними общество в связи с ростом оппозиционных настроений в соцсетях. Режим Зеленского начнет качаться после инаугурации Трампа еще больше», — считает политик.

Таким образом он прокомментировал указ Зеленского о введении санкций и лишения государственных наград против ряда культурных и политических деятелей. Он отметил, что данным указом блокирует работающих на Россию лиц. Кроме того, он анонсировал введение новых санкций против РФ.

«Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленскому назвали два варианта развития событий после инаугурации Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами