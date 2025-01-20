На Украине раскрыли судьбу Зеленского после инаугурации Трампа

Позиции Владимира Зеленского как главы государства значительно ослабнут после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Об этом написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сыплющиеся из Зеленского «подозрения» — это способ запугать бизнесменов, депутатов, журналистов и вместе с ними общество в связи с ростом оппозиционных настроений в соцсетях. Режим Зеленского начнет качаться после инаугурации Трампа еще больше», — считает политик.

Таким образом он прокомментировал указ Зеленского о введении санкций и лишения государственных наград против ряда культурных и политических деятелей. Он отметил, что данным указом блокирует работающих на Россию лиц. Кроме того, он анонсировал введение новых санкций против РФ.

«Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленскому назвали два варианта развития событий после инаугурации Трампа.