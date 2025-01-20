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Философ Дугин рассказал, как Трамп мог бы урегулировать украинский кризис

Дугин: Трамп может урегулировать конфликт, только отказавшись помогать Украине

Избранный американский президент Дональд Трамп может добиться урегулирования украинского кризиса, только если перестанет оказывать Киеву военную и материальную помощь. Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский философ и политолог Александр Дугин.

По его словам, будущий хозяин Белого дома не понимает природу конфликта. В то же время он выступает против стратегии уходящего главы государства Джо Байдена, из-за которой ситуация была фактически доведена до «балансирования на грани третьей мировой войны».

«Трамп может прекратить это (боевые действия. — «Газета.Ru») только одним способом — перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с «...» армиями [стран — членов] НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории», — добавил эксперт.

Как сказал Дугин, сейчас Украина держится исключительно за счет помощи со стороны США и их союзников среди европейских государств. Философ выразил уверенность, что Киев не смог бы оказывать сопротивление, если бы у него не было внешнего финансирования.

Избранный американский президент официально вступит в должность 20 января 2025 года. В канун своей инаугурации Трамп произнес речь на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона, пообещав гражданам завершить украинский конфликт и не допустить начала новой мировой войны.

Ранее кандидат в министры обороны США рассказал о планах Трампа относительно Украины.

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