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В Киеве объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа

Нардеп Дубинский: команда Трампа не будет вести диалог с украинскими политиками
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что его коллеги не были приглашены на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

По его мнению, данный факт подтверждает его тезис о том, что команда американского политика не ведет и вряд ли начнет диалог с украинскими политиками, представленными в парламенте.

19 января сын избранного президента США Бэррон Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отмечала, что украинский лидер заврался про поездку в США на данное мероприятие, сказав, что не поедет туда, «потому что у него дома дела».

20 января научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанн Хоса высказала мнение, что Зеленский не может позволить себе враждебное отношение к Трампу и должен попытаться привлечь его на свою сторону, поскольку в противном случае ему придется капитулировать перед президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в США уличили Зеленского в попытках «умаслить» Трампа.

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