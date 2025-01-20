В США уличили Зеленского в попытках «умаслить» Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский и ряд высокопоставленных чиновников Киева пытаются «умаслить» избранного президента США Дональда Трампа своими действиями и заявлениями, чтобы завоевать его расположение. Об этом пишет американский телеканал CNN.

«Мировые лидеры спешили завоевать расположение Дональда Трампа с момента его переизбрания на пост президента США, и, пожалуй, больше всего в этом плане спешат лидеры Украины», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что в новогоднем обращении Зеленский комплиментарно высказывался в адрес Трампа, а спустя несколько дней в интервью Лексу Фридмау заявлял, что республиканец победил, поскольку был «гораздо более сильным кандидатом чем Камала Харрис» как в интеллектуальном, так и в физическом плане.

Кроме того, напоминает CNN, в ноябре депутат от партии Зеленского выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Зеленский не единственный среди видных украинцев, кто пытается «умаслить» Трампа, передает телеканал.

«И это не совсем новый подход со стороны Украины. <…> Киев вступает в 2025 год, проигрывая в конфликте с Россией, а украинские войска изо всех сил пытаются сдержать российское наступление на востоке, где они значительно уступают по численности. Его шансы вернуть территории в ближайшее время выглядят все более призрачными», — констатируют авторы.

Ранее в США указали на ложь Трампа о конфликте на Украине.