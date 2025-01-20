Зеленскому назвали два варианта развития событий после инаугурации Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский не может позволить себе враждебное отношение к избранному президенту США Дональду Трампу и должен попытаться привлечь его на свою сторону, поскольку в противном случае ему придется капитулировать перед Владимиром Путиным. Об этом в беседе с CNN заявила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанн Хоса.

По ее словам, Зеленский должен попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший из возможных результатов для Киева, который полностью зависит от поддержки США. Кроме того, указывает эксперт, на Украине начинают с «тяжелым сердцем соглашаться», что республике не удастся вернуть все утраченные территории после трех лет конфликта.

«Он [Зеленский] оказался перед выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат», — сказала Хоса.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России».

Ранее в США уличили Зеленского в попытках «умаслить» Трампа.