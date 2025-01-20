В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине

Отношение избранного американского лидера Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину может укрепить позиции Москвы за столом переговоров. Об этом пишет The New York Times.

«Эти сигналы оставили неясным, как Трамп представляет себе, что он придет к соглашению, но, учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, его враждебность к Украине и его сопротивление военной помощи США Киеву, аналитики ожидают, что любое урегулирование, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в статье.

Аналитики издания добавили, что подход Трампа к вопросу конфликта на Украине будет отличаться от действий 46-го президента США Джо Байдена, поскольку он будет стремиться положить конец противостоянию, а «не добиться победы Украины».

До этого телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. В публикации отмечается, что темой обсуждения политиков станет окончание конфликта на Украине. Точная дата проведения разговора неизвестна.

Подробнее о том, чего можно ожидать после вступления Трампа в должность, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп в день своей инаугурации подпишет сотни указов.