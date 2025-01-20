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Трамп в день своей инаугурации подпишет сотни указов

Fox News: Трамп в первый день на посту президента США подпишет более 200 указов
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации, которая состоится 20 января, подпишет более 200 указов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, Трамп объявит чрезвычайное положение на границе с Мексикой, даст указание военным сотрудничать с министерством внутренней безопасности для обеспечения порядка на юге страны и объявит о закрытии границы для всех нелегальных иммигрантов.

Новый глава государства также создаст оперативные группы по защите национальной безопасности Соединенных Штатов с участием сотрудников ФБР, Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и других ведомств с целью полностью избавить страну от преступных картелей. Трамп намерен объявить наркокартели иностранными террористическими организациями.

Кроме того, Трамп издаст указы, касающиеся энергетики, и отменит политику своего предшественника Джо Байдена по ограничению энергоснабжения США.

Новый американский лидер планирует подписать указ об усилении президентского контроля над высокопоставленными правительственными чиновниками. Он также приостановит действие разрешений на доступ к секретной информации для 51 сотрудника национальной безопасности, связанных с делом о ноутбуке сына Джо Байдена Хантера в преддверии президентских выборов 2020 года.

Во время своего выступления перед сторонниками на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что «каждый радикальный и глупый» исполнительный приказ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после присяги республиканца.

Ранее в США раскрыли ошибку Трампа в урегулировании конфликта на Украине.

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