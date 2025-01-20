В США раскрыли, что поможет России завершить украинский конфликт на своих условиях

Отношение избранного президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину может укрепить позиции Москвы за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой выступила газета The New York Times (NYT).

По мнению авторов, на сегодняшний день сигналы о завершении конфликта не позволяют судить, каким образом Трамп намерен урегулировать конфликт, однако давняя симпатия избранного президента США к Владимиру Путину и враждебность к Украине позволяют предположить, что любое соглашение будет выгодным для Москвы.

До этого газета The Washington Post писала, что обещание Дональда Трампа во время предвыборной кампании остановить конфликт на Украине за 24 часа и еще до того, как он займет должность главы государства, оказалось ложным. Издание пишет, что украинский кризис во многих отношениях станет «пугающим вызовом» для Трампа, поскольку ему придется «начинать с нуля».

Ранее Зеленскому назвали два варианта развития событий после инаугурации Трампа.