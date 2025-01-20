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В США указали на ложь Трампа о конфликте на Украине

WP: обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа оказалось ложью
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Обещание Дональда Трампа во время предвыборной кампании остановить конфликт на Украине за 24 часа и еще до того, как он займет должность главы государства, оказалось ложным. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как пишет газета, после победы на выборах многие президенты нарушают свои предвыборные обещания, однако Трамп нарушит одно из них уже в тот момент, когда примет присягу, поскольку конфликт Москвы и Киева все еще продолжается.

В материале отмечается, что заявления избранного президента США об Украине не были мимолетными комментариями, а стали основой его публичной аргументации, когда речь заходила о конфликте.

«Однако он не только не сдержал своего обещания; он также не предпринял никаких известных серьезных усилий по прекращению войны с момента своего избрания в ноябре, и бои будут продолжаться даже после полудня в понедельник, когда избранный президент Трамп снова станет президентом Трампом», — говорится в тексте.

The Washington Post пишет, что украинский кризис во многих отношениях станет «пугающим вызовом» для Трампа, поскольку ему придется «начинать с нуля».

Накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что завершит конфликт на Украине и не допустит начала третьей мировой войны.

Ранее в США заявили, что Трамп не хочет быть неудачником, потерявшим Украину.

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