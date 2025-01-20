Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили об ударах по промышленному предприятию в Днепропетровской области

Украинский чиновник Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия
close
Sofiia Gatilova/Reuters

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие, об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждено промышленное предприятие, гимназия, четыре многоэтажки, линия электропередач», — говорится в посте.

О каком предприятии идет речь, в сообщении Лысак не уточнил.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В январе Днепропетровской области Украины за сутки получили повреждения завод, административное здание и объект инфраструктуры.

До этого военный эксперт Глазунов допустил начало боев в Днепропетровской области.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам в 2024 году.

Ранее житель Гатчины рассказывал о взрывах на заводе ацетона.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами