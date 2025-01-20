На Украине сообщили об ударах по промышленному предприятию в Днепропетровской области

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие, об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждено промышленное предприятие, гимназия, четыре многоэтажки, линия электропередач», — говорится в посте.

О каком предприятии идет речь, в сообщении Лысак не уточнил.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В январе Днепропетровской области Украины за сутки получили повреждения завод, административное здание и объект инфраструктуры.

До этого военный эксперт Глазунов допустил начало боев в Днепропетровской области.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам в 2024 году.

Ранее житель Гатчины рассказывал о взрывах на заводе ацетона.