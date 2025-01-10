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«Пламя на уровне 10 этажа»: очевидец — о пожаре на заводе ацетона в Гатчине

Житель Гатчины рассказал, что во время пожара на заводе ацетона слышал взрывы

Во время пожара на территории завода по производству ацетона в Гатчине под Петербургом были слышны взрывы. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Степан.

«Живу недалеко от завода. Взрывы были слышны, потом видели подъем пламени на уровне 8–10 этажа. Сейчас обстановка примерно такая же», — сообщил мужчина.

Утром 10 января в пресс-службе МЧС рассказали, что на территории промышленной зоны в Гатчине Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном кирпичном здании. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

По данным Telegram-канала SHOT, пожар в здании на улице Индустриальная сопровождается взрывами. Причины возгорания не называются.

Как сообщается в Telegram-канале регионального правительства, пожар локализован. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня.

Ранее в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся дом.

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