В ближайшее время возможно обострение боевых действий в Днепропетровской области Украины. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» выразил военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«Вероятность начала боев в Днепропетровской области довольно высока, поскольку мы продолжаем наступление, а у противника недостаточно резервов для его сдерживания. Все силы были брошены в Курскую область, где они застряли. Это стало их ошибкой, которая обернулась нам на пользу. С одной стороны, оккупировано лишь небольшое количество нашей территории, но это значительно ослабило украинскую армию, которая сейчас сосредоточена в Донбассе», — отметил он.

Глазунов считает, что российская армия имеет возможность продвинуться к границам Днепропетровской области и продвигаться дальше, освобождая Днепропетровск.

По его словам, у России есть необходимые ресурсы для этого, тогда как Украине сложнее сопротивляться.

«Мы обладаем достаточными силами: у нас есть превосходство в воздухе, артиллерии, танках и живой силе. У Украины есть только один недостаток — у них нет резервов для сдерживания нашей атаки и многоуровневой обороны. Они лишь пытаются сдержать наше наступление, а когда понимают, что не могут, отступают», — добавил он.

4 января немецкий журналист Юлиан Репке в статье для Bild написал, что Днепропетровскую область через несколько недель ожидают бои.

Ранее в России допустили применение «Орешника» в ответ на атаки со стороны ВСУ.