Байден заявил, что «никуда не уходит»

Байден в последний рабочий день заявил, что никуда не уходит

Президент США Джо Байден в свой последний рабочий день заявил, что «никуда не уходит». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», — сказал уходящий глава Белого дома во время посещения христианского собрания темнокожих в штате Южная Каролина.

В свой последний рабочий день Байден посетил две церкви. Утром 19 января он также выступил перед журналистами по теме урегулирования конфликта в секторе Газа, но на вопросы отвечать отказался.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января будущий глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

Ранее Медведев назвал Байдена зомби и маразматиком.