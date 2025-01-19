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Медведев назвал Байдена зомби и маразматиком

Медведев: Джо Байден превратился в оторванного от реальности маразматика
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Джо Байден с годами превратился в «маразматика», оторванного от реальности, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале, также сравнив Байдена с зомби из американского сериала The Walking Dead.

«На примере ушедшего в небытие... Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик... постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика», — заявил Медведев.

По его словам, нездоровый интерес Байдена привел к развязыванию войны коллективного Запада с Россией, которая грозит перейти в ядерный конфликт. Медведев также усомнился, что РФ удастся нормализовать отношения с США в ближайшее время, и задался вопросом, нужно ли это Москве.

16 января уходящий с поста президента США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, рассказал, с какими угрозами сейчас сталкивается Америка, и призвал изменить конституцию страны.

Байден ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев оценил планы Трампа завершить украинский конфликт за полгода.

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