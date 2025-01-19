Путин поздравил Лукашенко с праздником Крещения и пожелал успехов на выборах

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и пожелал ему удачи на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в Кремле.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении.

Путин также поздравил Лукашенко с праздником Крещения Господня, а также передал самые наилучшие пожелания православным гражданам Белоруссии.

До этого сообщалось, что Лукашенко и Путин провели около полутора часов за личной беседы после неформальной встречи глав государств СНГ 25 декабря. Лукашенко рассказал, что поговорил с Путиным о личном, государственном и о глобальных проблемах, «как старший брат с младшим».

Ранее Лукашенко заявил о готовности России продавать газ Европе.