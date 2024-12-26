Лукашенко заявил о готовности России продавать газ Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок газа из РФ в страны Европы. Об этом белорусский лидер заявил в эфире Первого информационного телеканала.

«Я вчера Владимира Владимировича спрашивал, готовы ли россияне продавать [газ]. Он говорит, мы всегда были готовы. Поэтому пусть покупают, платят деньги России и восстанавливают нормальные отношения. Не во имя России, Россия и без них справится», — сказал Лукашенко.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что в Европе в настоящее время наблюдается напряженная ситуация с газом, запасы которого в хранилищах составляют на 3–5% меньше, чем в среднем за последние пять лет. По его словам, ситуация в регионе сложилась напряженная, несмотря на то, что топливо все еще продолжает поступать из РФ.

23 декабря данные аналитической компании Bruegel показали, что Россия в первые 11 месяцев 2024 года нарастила объем поставок газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 млрд кубометров. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки.

Ранее Новак заявил, что РФ может поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам.