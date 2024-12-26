Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальном саммите СНГ

Лукашенко заявил, что в Петербурге говорил с Путиным о личном и госделах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поговорил о личном, государственном и о глобальных проблемах. Его слова приводит белорусский телеканал «Первый информационный» в Telegram-канале.

«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных», — поделился белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что передал «привет» Путин от руководителей стран Ближнего Востока. Белорусский президент посетил с рабочим визитом Оман и ОАЭ на прошлой неделе.

Традиционный неформальный предновогодний саммит лидеров стран СНГ прошел 25 декабря в Ленинградской области в курортном комплексе «Игора» недалеко от Санкт-Петербурга.

В этом году на мероприятии не смогли присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджанскому лидеру пришлось покинуть Санкт-Петербург в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау, Путин передал ему свои соболезнования. Армянский премьер пропустил саммит в виду положительного теста на коронавирус.

Ранее в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России.