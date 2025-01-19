Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада против РФ из-за Украины

Уходящий президент США Джо Байден из-за Украины развязал войну коллективного Запада с Россией, которая едва не переросла в ядерный конфликт с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он вспомнил, как во время своего президентства общался с Байденом, у которого еще не было деменции. Медведев тогда обратил внимание на «нездоровый интерес» американского политика к Украине.

Политические ошибки Байдена, его незнание истории и непонимание природы «украинства» привели к тому, что «старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», отметил зампред Совбеза.

В конце концов лидер крупнейшей мировой державы «превратился в оторванного от реалий маразматика», который оставил своим преемникам тяжелое кризисное наследство, подчеркнул Медведев.

До этого Байден выступил с прощальной речью к нации. Он заявил, что сумел сохранить свободу Украины, и подчеркнул, что его администрация смогла укрепить Североатлантический альянс.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее в Испании Байдена назвали президентом, которого можно забыть.