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Депутат Гренландии заявил, что остров хочет продлить оборонное соглашение с США без Дании

Депутат Фенкер: Гренландия хочет заключить оборонное соглашение напрямую с США
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PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Гренландия планирует продлить свое оборонное соглашение с Соединенными Штатами напрямую, без участия Дании. Об этом РИА Новости сообщил депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

«У нас есть оборонное соглашение Дании с США. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и США. Мы также можем заключить соглашение с Данией отдельно», — сказал он.

Депутат добавил, что Гренландия также может заключить двустороннее соглашение с Европейским союзом.

Также Фенкер заявил, что Дания де-факто не имеет юридических прав на Гренландию, и в этом прав избранный президент США Дональд Трамп.

До этого депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил, что весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать природные ресурсы острова. По словам парламентария, для этого Евросоюз «перешел в наступление на очарование», как и США. ЕС открывает на острове свое представительство, хотя местных жителей никто не спрашивает, чего они хотят, указал Броберг.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.

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