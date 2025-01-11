Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России

Берлетик: США могут использовать Гренландию для размещения ракет против РФ
close
Jonathan Ernst/Reuters

Гренландия рассматривается Соединенными Штатами как площадка для размещения ракет поближе к России. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший американский морпех Брайан Берлетик.

«Еще одно очевидное преимущество, которое дало бы увеличение военного присутствия США в Гренландии, заключается в добавлении дополнительных средств для потенциального вмешательства в арктические морские пути России — подспорье на западе, которое Аляска уже дает США на востоке», — написал морпех.

Накануне газета Politico писала, что потенциальное приобретение Гренландии станет плохой сделкой для избранного президента США Дональда Трампа, поскольку Вашингтон и так получает все необходимое от стратегически важного острова.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запросила разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии.

Ранее Трампу предложили купить Кубу, Тайвань и КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами