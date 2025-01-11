В покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России

Берлетик: США могут использовать Гренландию для размещения ракет против РФ

Гренландия рассматривается Соединенными Штатами как площадка для размещения ракет поближе к России. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший американский морпех Брайан Берлетик.

«Еще одно очевидное преимущество, которое дало бы увеличение военного присутствия США в Гренландии, заключается в добавлении дополнительных средств для потенциального вмешательства в арктические морские пути России — подспорье на западе, которое Аляска уже дает США на востоке», — написал морпех.

Накануне газета Politico писала, что потенциальное приобретение Гренландии станет плохой сделкой для избранного президента США Дональда Трампа, поскольку Вашингтон и так получает все необходимое от стратегически важного острова.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запросила разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии.

Ранее Трампу предложили купить Кубу, Тайвань и КНДР.