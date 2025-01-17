В Гренландии заявили о попытках всего мира завоевать остров

Весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать ее природные ресурсы. Об этом утверждает депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг в интервью РИА Новости.

По его мнению, Гренландия нужна всем. По его словам, Евросоюз «перешел в наступление на очарование», как и США. ЕС открывает на острове свое представительство, добавил Броберг, хотя местных жителей никто не спрашивает, чего они хотят.

Гренландцев пытаются убедить в том, что кто-то должен использовать природные ресурсы острова, если этого не делают местные.

Парламентарий добавил, что инуиты и гренландцы уважительно относятся к природе, поэтому не занимаются добычей полезных ископаемых, они промышляют охотой и рыболовством.

До этого министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявил, что власти острова высказались против присоединения к Соединенным Штатам на фоне громких заявлений избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.