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В Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров

Гренландский депутат Фенкер: Дания де-факто не имеет прав на остров
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Дания де-факто не имеет юридических прав на Гренландию, в этом избранный президент США Дональд Трамп прав. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

«Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию», — заявил собеседник агентства.

Парламентарий добавил, что у гренландцев есть право на самоопределение.

До этого депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил, что весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать природные ресурсы острова. По словам парламентария, для этого Евросоюз «перешел в наступление на очарование», как и США. ЕС открывает на острове свое представительство, хотя местных жителей никто не спрашивает, чего они хотят, указал Броберг.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.

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