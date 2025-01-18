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В Норвегии заявили, что не Байден способствовал заключению сделки по Газе

Глава МИД Норвегии Эйде: Трамп добился прекращения огня в Газе, а не Байден
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Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп, а не действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден способствовал успешному заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа, заявил руководитель министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Об этом сообщает VG.

Эйде похвалил Трампа  и его спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа за заключение сделки на Ближнем Востоке.

Глава МИД подчеркнул, что предположения о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получит при Трампе полную свободу действий, не оправдались.

Министр добавил, что избранный президент США является «хорошей новостью» для Ближнего Востока.

16 января Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за помощь в достижении сделки в секторе Газа и договорился с ним о будущей встрече.

16 января представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Президент Израиля назвал сделку по Газе правильным и необходимым шагом.

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