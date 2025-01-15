Президент Израиля Герцог назвал сделку по Газе правильным и необходимым шагом

Израильский президент Ицхак Герцог назвал достигнутую сделку по сектору Газа правильным и необходимым шагом и обратился к военно-политическому кабинету страны с призывом одобрить ее. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нет большего долга, чем возвращение похищенных израильтян. Поэтому кабинет министров должен одобрить сделку по Газе. Это важный, правильный и необходимый шаг, добавил Герцог.

15 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе.