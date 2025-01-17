Стороны подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Axios: Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали сделку о прекращении огня в Газе

Представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара официально подписали вечером 16 января в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждают, что над подписанием документа работали спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, координатор Совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, а также посредники от Катара и Египта.

Со стороны Соединенных Штатов соглашение подписал дипломат Бретт Макгерк.

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и лидер партии «Оцма ехудит» подаст в отставку в случае утверждения сделки между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

16 января телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются. Сделка предполагает освобождение 33 заложников.

Ранее в Израиле заявили, что детали сделки с ХАМАС до сих пор не утверждены.