Захарова прокомментировала соглашение Британии и Украины о вековом сотрудничестве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение Лондона и Киева о столетнем сотрудничеством пиар-акцией и попыткой Великобритании превратить Украину в новую колонию. Ее слова приводит ТАСС.

»Москва сожалеет, что в год 80-летия победы над нацизмом, власти Великобритании клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов», — заявила она.

17 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Согласно соглашению о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе идет речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее посольство РФ предостерегло Британию от провокационных замыслов по Украине.