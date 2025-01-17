Британия размышляет о размещении военных баз на Украине

Британия рассмотрит возможность размещения баз собственных Вооруженных сил на Украине. Об этом сообщается в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, передает ТАСС.

«Участники изучат варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, логистические склады, хранилища резервного военного оборудования и военные резервные запасы. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственных оборонных возможностей в случае существенной военной угрозы», — указано в декларации.

До этого премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в эфире телеканала Sky News во время визита в Киев заявил, что Британия готова к отправке миротворческого контингента на Украину.

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Ранее Зеленский рассказал, с кем обсуждал размещение иностранных войск на Украине.