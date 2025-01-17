Посольство РФ предостерегло Британию от провокационных замыслов по Украине

Провокационные замыслы британских властей грозят Украине бездной и могут вывести конфликт на новый виток эскалации. Об этом ТАСС заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя визит премьера Британии Кира Стармера в Киев.

«Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев. <...> Это грозит очередными витками эскалации. <...> Британский истеблишмент <...> остается верен себе и продолжает толкать эту страну в бездну», — говорится в заявлении дипведомства.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с Украиной. Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Согласно декларации, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе шла речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее стало известно, что Британия готова отправить на Украину курсантов, чтобы те перенимали опыт ВСУ.