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Посольство РФ предостерегло Британию от провокационных замыслов по Украине

Посольство РФ: провокационные замыслы Британии грозят Украине бездной
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Carl Court/Pool/Reuters

Провокационные замыслы британских властей грозят Украине бездной и могут вывести конфликт на новый виток эскалации. Об этом ТАСС заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя визит премьера Британии Кира Стармера в Киев.

«Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев. <...> Это грозит очередными витками эскалации. <...> Британский истеблишмент <...> остается верен себе и продолжает толкать эту страну в бездну», — говорится в заявлении дипведомства.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с Украиной. Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Согласно декларации, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе шла речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее стало известно, что Британия готова отправить на Украину курсантов, чтобы те перенимали опыт ВСУ.

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