Более трети граждан США бойкотировали выборы президента

Ipsos: 38% граждан США не голосовали на выборах президента в ноябре 2024 года

38% граждан США не голосовали на выборах президента в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Ipsos.

29% опрошенных признались, что отдали свои голоса за избранного президента Дональда Трампа, а 28% — за его соперницу из рядов Демократической партии Камалу Харрис.

До этого Конгресс объявил Трампа победителем 60-х выборов президента США.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее на Западе заявили о кризисе демократии перед выборами.