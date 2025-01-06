Конгресс объявил Трампа победителем выборов в США

Конгресс США объявил избранного президента страны Дональда Трампа победителем 60-х выборов президента. Об этом сообщает CNN.

Таким образом, он станет 45-м и 47-м по счету президентом Соединенных Штатов.

Трамп по итогам выборов, которые состоялись 5 ноября, получил 312 голосов выборщиков из 270 необходимых и 77,3 миллиона голосов. Победу Трампа на заседании в Конгрессе объявила проигравшая ему на выборах представитель Демократической партии Камала Харрис, он как действующий вице-президент является главой сената.

6 января стало известно, что действующий президент США Джо Байден планирует дважды обратиться к американским гражданам перед своим уходом с поста главы государства. 12 января хозяин Белого дома выступит с первой речью. Она будет посвящена достижениям его внешней политики. Далее президент выступит со второй речью, в которой подведет итоги своей работы в качестве государственного служащего.

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