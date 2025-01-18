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Политолог рассказал о страхе правящих элит ФРГ из-за возвращения Трампа

Политолог Рар: правящие элиты ФРГ опасаются возможных уступок Трампа по Украине
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Cheney Orr/Reuters

Правящие элиты ФРГ опасаются возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом из-за его возможных решений по конфликту на Украине. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«Больше всего немецкие элиты пугает то, что Трамп и [президент РФ Владимир] Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории после того, как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину», — написал эксперт.

По словам Рара, власти Германии сейчас не понимают, что их ждет в будущем. Пока Берлин надеется «усмирить Трампа», выполняя его требования, отметил политолог.

До этого бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что после прихода к власти республиканец стремится завершить конфликт на Украине, но при этом условия, на которых это произойдет, его мало волнуют. По его словам, сейчас России выгодно добиться определения разграничительных линий на основе текущей ситуации на фронте.

Ранее финский профессор призвал Трампа признать победу России на Украине.

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