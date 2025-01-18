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Финский профессор призвал Трампа признать победу России на Украине

Профессор Малинен: Трамп должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине
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Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп до начала переговоров должен понять, что Россия одержала победу в конфликте на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Это факт и реальная отправная точка для всех (успешных) мирных переговоров», — написал профессор, комментируя пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о проигрыше Украины в конфликте.

Накануне издание Spectator заявило, что президент России Владимир Путин представляет собой серьезное испытание для Трампа в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Автор также указал, что избранному американскому лидеру будет сложно выполнить свое обещание о скором разрешении ситуации.

В этот же день экономист Антон Любич предупредил, что не стоит наивно радоваться умеренной риторике новой администрации США в отношении Москвы. Если Трамп захочет усилить свою позицию перед переговорами с Путиным, он может ввести дополнительные санкции, указал эксперт.

Ранее в Польше назвали причину, по которой Трамп хочет завершить конфликт на Украине.

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