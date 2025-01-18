Трампа упрекнули в равнодушии к условиям урегулирования на Украине

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что после прихода к власти Трамп стремится завершить конфликт на Украине, но при этом условия, на которых это произойдет, его мало волнуют. С таким заявлением политолог выступил в интервью для японского телевидения.

«Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим — и для Украины это плохие новости», — заявил Болтон.

По его словам, сейчас России выгодно добиться определения разграничительных линий на основе текущей ситуации на фронте.

«И чем дольше это прекращение огня будет длиться — тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной», — заключил Болтон.

До этого исследователь международных отношений и автор теории наступательного реализма Джон Миршаймер заявил, что заморозка конфликта на Украине станет для Трампа катастрофой.

Ранее финский профессор призвал Трампа признать победу России на Украине.