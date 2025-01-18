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Число партнеров БРИКС увеличилось

Нигерия стала страной-партнером БРИКС
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Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

Нигерия стала страной-партнером БРИКС. Об этом ТАСС сообщили в министерстве иностранных дел Бразилии, которая в 2025 году председательствует в БРИКС.

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнера сообщества», — сообщает внешнеполитическое ведомство Бразилии.

В Бразилиа (столица страны) уточнили, что БРИКС и Нигерия имеют общие интересы в вопросах укрепления сотрудничества между странами глобального Юга. Также и БРИКС, и Нигерия вместе выступают за реформирование существующих международных организаций.

До этого президент России Владимир Путин назначил российского дипломата Андрея Подъелышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии.

Другим указом президент освободил от этих обязанностей Алексея Шебаршина.

Ранее в МИД оценили возможность назначения посла России до инаугурации Трампа.

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