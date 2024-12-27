Путин назначил нового посла в Нигерии

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии вместо Алексея Шебаршина. Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.

Другим указом президент освободил от этих обязанностей Алексея Шебаршина.

Андрей Подъелышев в 2015–2019 гг. работал генеральным консулом РФ в Стамбуле. На дипломатической службе с 1984 года, в 2001—2004 гг. в качестве генконсула работал в Сан-Франциско, в 2005—2015 гг. в качестве замдиректора служил в консульском департаменте МИД РФ.

25 октября Путин подписал указ о назначении Сергея Беляева чрезвычайным и полномочным послом страны в Швеции. До этого соответствующую должность занимал Виктор Татаринцев. Но другим указом, также опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства снял дипломата с поста посла РФ в Швеции.

Ранее в МИД оценили возможность назначения посла России до инаугурации Трампа.