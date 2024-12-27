Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назначил нового посла в Нигерии

Путин назначил Андрея Подъелышева новым послом России в Нигерии
close
МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии вместо Алексея Шебаршина. Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.

Другим указом президент освободил от этих обязанностей Алексея Шебаршина.

Андрей Подъелышев в 2015–2019 гг. работал генеральным консулом РФ в Стамбуле. На дипломатической службе с 1984 года, в 2001—2004 гг. в качестве генконсула работал в Сан-Франциско, в 2005—2015 гг. в качестве замдиректора служил в консульском департаменте МИД РФ.

25 октября Путин подписал указ о назначении Сергея Беляева чрезвычайным и полномочным послом страны в Швеции. До этого соответствующую должность занимал Виктор Татаринцев. Но другим указом, также опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства снял дипломата с поста посла РФ в Швеции.

Ранее в МИД оценили возможность назначения посла России до инаугурации Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами