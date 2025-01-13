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В Госдуме предложили БРИКС создать суверенную платформу ИИ

Депутат Бабаков: БРИКС нужно сформировать отдельные базы данных для обучения ИИ
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Shutterstock

Странам БРИКС необходимо сформировать отдельную базу для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение высказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в интервью РИА Новости.

«Сегодня перед нами стоит задача, которая требует глубокого анализа, стратегического подхода и совместных усилий — формирования общей нормативной базы в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС», — сказал депутат, отметив, что развитие ИИ несет огромные возможности, но есть и существенные риски.

Он напомнил, что самый известный в мире чат-бот ChatGPT обучен по американским стандартам и законам. По его мнению, разработанный в Соединенных Штатах ИИ несет идеологическое искаженное обучение и изначально загружаемые в их модели данные корректируются «в соответствии с политикой политкорректности, которая иногда противоречит реалиям здравого смысла и законам природы».

По его словам, есть примеры фальсификации исторической роли РФ во Второй мировой войне, а также искажение информации о военной операции на Украине.

В связи с этим, считает Бабаков, БРИКС необходимо создать свою суверенную платформу и базы данных для обучения нейросетей, которые будут учитывать культурные, исторические и политические особенности стран объединения.

Ранее россиян предупредили об использовании работодателями ИИ для обучения сотрудников.

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