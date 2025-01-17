Фицо назвал инфантильным его приглашение Зеленским в Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы кабмина, украинская сторона пока не ответила на это предложение. Вместе с тем он заявил, что Словакия уже несколько дней предлагает Украине провести переговоры на полях ВЭФ в Давосе.

Премьер также назвал инфантильным предложение встретиться в Киеве, с которым на этой неделе выступил украинский президент.

16 января Фицо заявил, что в ближайшие дни может встретиться с Зеленским. Глава словацкого правительства отметил, что в ходе встречи планируется провести обсуждение транзита российского газа через территорию Украины.

13 января Зеленский в своем Telegram-канале ответил премьеру Словакии на предложение провести встречу, чтобы обсудить транзит газа шестью словами: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

В свою очередь вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что подобное предложение выглядело так, будто Зеленский «позвал выпить пива».

Ранее Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию.