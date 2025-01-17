Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фицо назвал инфантильным его приглашение Зеленским в Киев

Фицо предложил Зеленскому встретиться на полях ВЭФ в Давосе
close
Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы кабмина, украинская сторона пока не ответила на это предложение. Вместе с тем он заявил, что Словакия уже несколько дней предлагает Украине провести переговоры на полях ВЭФ в Давосе.

Премьер также назвал инфантильным предложение встретиться в Киеве, с которым на этой неделе выступил украинский президент.

16 января Фицо заявил, что в ближайшие дни может встретиться с Зеленским. Глава словацкого правительства отметил, что в ходе встречи планируется провести обсуждение транзита российского газа через территорию Украины.

13 января Зеленский в своем Telegram-канале ответил премьеру Словакии на предложение провести встречу, чтобы обсудить транзит газа шестью словами: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

В свою очередь вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что подобное предложение выглядело так, будто Зеленский «позвал выпить пива».

Ранее Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами