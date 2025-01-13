Зеленский шестью словами ответил на предложение Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо на предложение встретиться, чтобы обсудить транзит газа.

«Ок. Приезжай в Киев в пятницу», — написал Зеленский.

13 января стало известно, что премьер-министр Словакии предложил украинскому лидеру провести переговоры по вопросам, связанным с транзитом газа. Глава словацкого правительства направил президенту Украины письмо. В нем он призвал Зеленского принять меры, чтобы урегулировать возникший между двумя странами спор.

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа в европейские государства через свою территорию. Киев официально отказался продлевать соответствующее соглашение с Москвой, которое действовало до 31 декабря прошлого года. Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине со стороны Европейского союза, если переговоры по возобновлению транзита газа ни к чему не приведут.

Ранее в Словакии заявили, что российская компания «Газпром» продолжит поставлять топливо в страну «другим способом».