Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни

Фицо: встреча с Зеленским может состояться в ближайшие дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Его слова передает портал Pravda.

«Ищем другую дату встречи, она должна состояться в ближайшие несколько дней», — пояснил Фицо.

По его словам, темой встречи станет обсуждение вопроса транзита российского газа через территорию Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо объяснял ему необходимость осудить Россию.

Также вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял, что Украина пытается полностью перекрыть поставки газа из России европейским странам и не собирается восстанавливать транзит через свою территорию.

Он добавил, что пессимистично относится к возможности возобновления словацко-украинского диалога из-за личности Владимира Зеленского.

Ранее польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента.