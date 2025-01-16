Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни

Фицо: встреча с Зеленским может состояться в ближайшие дни
close
Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Его слова передает портал Pravda.

«Ищем другую дату встречи, она должна состояться в ближайшие несколько дней», — пояснил Фицо.

По его словам, темой встречи станет обсуждение вопроса транзита российского газа через территорию Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо объяснял ему необходимость осудить Россию.

Также вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял, что Украина пытается полностью перекрыть поставки газа из России европейским странам и не собирается восстанавливать транзит через свою территорию.

Он добавил, что пессимистично относится к возможности возобновления словацко-украинского диалога из-за личности Владимира Зеленского.

Ранее польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами