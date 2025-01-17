В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев

Депутат Гашпар: Зеленский позвал Фицо в Киев так, будто предложил выпить пива

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский позвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо так, будто предложил выпить пива.

Гашпар подчеркнул, что подобные ситуации не допустимы в дипломатии.

«Зеленский одним предложением в соцсети Twitter (X. — «Газета.Ru») позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может», — поделился Гашпар.

Зеленский неоднократно обращался к Фицо в неподобающей манере, в том числе обвиняя его в открытии второго энергетического фронта против Украины.

До этого президент Польши Анджей Дуда посоветовал Зеленскому придержать язык по поводу выборов в соседней республике.

Также бывший премьер Польши и депутат «ПиС» Матеуш Моравецкий заявил, что члены главной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) обвинили Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы.

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