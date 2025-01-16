Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо объяснял ему необходимость осудить Россию. Его слова приводит польский портал Onet.

Украинский лидер вспомнил разговор на одном из саммитов ЕС, где он провел параллель между покушением на Фицо и действиями России на Украине.

Президент Украины указал Фицо, что тот «не простил» стрелявшего в него человека и арестовал его. Зеленский также сказал премьеру Словакии, что мировые лидеры осудили это покушение. По его словам, он убеждал словацкого лидера, что стрелять в людей – это преступление, и Россия якобы занимается именно этим, поэтому ее необходимо осудить.

15 мая 2024 года на премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуба. Политика экстренно госпитализировали, он провел в операционной несколько часов с кровоизлиянием в брюшной полости. Стрелка задержали на месте. Его сын сказал, что пенсионер не говорил ему о своих намерениях. Главное о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский резко ответил кандидату в президенты Польши, не увидевшему Киев в ЕС и НАТО.