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Лавров опроверг заявление Байдена о первой встрече с Путиным

Лавров заявил, что Байден перепутал дату своей встречи с Путиным
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Saul Loeb/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину опроверг утверждение президента США Джо Байдена о том, что их первая встреча состоялась до его инаугурации в январе 2021 года.

Лавров отметил, что единственная встреча Путина и Байдена в качестве глав государств состоялась в июне 2021 года, то есть через шесть месяцев после инаугурации Байдена.

«Уже одно это заставляет меня извиниться и не комментировать эти выражения, потому что они встречались через полгода после инаугурации», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о словах Байдена, который в эфире MSNBC назвал Путина «нехорошим парнем».

В том же интервью Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в 2022 году обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не предоставлять республике членство в НАТО. По словам Байдена, он заявил главе РФ, что Штаты «вывезли» с территории Украины ядерное оружие и «там его нет».

Ранее в США назвали «прискорбную ошибку» Байдена в отношении Путина.

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