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Байден назвал Путина «нехорошим парнем»

Байден в интервью журналистам назвал Путина нехорошим парнем
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MANDEL NGAN/Reuters

Действующий президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC назвал президента России Владимира Путина «нехорошим парнем».

«Этот парень — нехороший парень», — сказал Байден.

До этого издание American Conservative писало, что Байден допустил прискорбную ошибку, не сумев договориться с российским лидером до начала боевых действий на Украине. В публикации говорилось, что самыми прискорбными ошибками главы государства стало продвижение членства в НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Путиным до начала прямого конфликта между Москвой и Киевом.

Байден за время президентского срока не раз позволял себе оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина. Например, в июле сообщалось, что президент США назвал российского коллегу «мясником».

Ранее ошибка Байдена с упоминанием Путина вошла в список «политических оплошностей года».

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