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Байден рассказал о серьезных обещаниях, данных им Путину по Украине в 2022 году

Байден обещал Путину не брать Украину в НАТО и не размещать там ядерное оружие
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AP

Президент США Джо Байден в ходе одного из разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в 2022 году обещал ему не размещать ядерное оружие (ЯО) на Украине и не предоставлять республике членство в НАТО. Об этом Байден сказал в интервью ведущему телеканала MSNBC Лоуренсу О'Доннеллу.

По словам американского лидера, он заявил главе РФ, что западные силы вывели с территории Украины ядерное оружие. Байден добавил, что Соединенные Штаты не планируют возвращать ЯО на украинскую территорию и республика не станет частью Североатлантического альянса до тех пор, пока в значительной степени не изменит свою систему.

Несмотря на данные обещания, глава Белого дома также заявил Путину, что США продолжат помогать Украине «расти».

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее Байден назвал Путина «нехорошим парнем».

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