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Президент Ирана осудил Запад за попытки подчинять себе другие государства

Президент Ирана выступил против попыток Запада подчинять себе другие страны
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил попытки Запада диктовать свою волю другим государствам. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, Пезешкиан подчеркнул необходимость взаимного уважения в международных отношениях, заявив, что подчинение одних стран другими неприемлемо.

Президент Ирана также выступил за урегулирование конфликта России и Украины. По его словам, разногласия между сторонами не стоит решать при помощи боевых действий.

17 января на официальной встрече в Кремле президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Этот договор призван укрепить сотрудничество между Москвой и Тегераном. Более того, он создает правовую основу для дальнейшего устойчивого взаимодействия. Как подтвердили представители правительств обеих стран, договор охватывает обширный спектр областей сотрудничества.

Ранее на Западе обеспокоились договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

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