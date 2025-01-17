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На Западе обеспокоились договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном

Sky: договор РФ и Ирана покажет Западу, что основанный на правилах США мир уходит
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Shutterstock

Западу стоит беспокоиться договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, поскольку он «углубит отношения, которые расцвели» после начала конфликта на Украине. Об этом пишет Sky News.

В материале отмечается, что одним из пунктов соглашения станет оборонное сотрудничество, которое в результате подписания договора будет углубляться.

«Договор служит напоминанием Западу о том, что мир меняется и что, по мнению Москвы, основанный на правилах мировой порядок, возглавляемый США, рушится. Господин Путин часто говорит о своем желании создать многополярный мир, свободный от западного империализма и гегемонии Америки», — говорится в тексте.

По мнению авторов материала, российский лидер хочет показать, что попытки создать многополярный мир работают, несмотря на попытки изолировать Москву на международной арене.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Последний прибудет в Москву с официальным визитом. После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее президент Ирана прилетел в Россию.

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